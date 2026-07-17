Помер тренер, який створив одну з найгучніших сенсацій в історії Серії А

Відомий італійський тренер Освальдо Баньолі пішов із життя у віці 91 року.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Він помер у клініці Борго Рома у Вероні. Причиною смерті стало нейродегенаративне захворювання.

Баньолі найбільше відомий за роботою із Вероною в 1981 – 1990 роках. В 1985 році привів Верону до єдиного чемпіонства в історії клубу. Цей титул Верони вважається однією з найгучніших сенсацій у історії Серії А. Окрім цього, Баньолі тренував Сольб'ятезе, Комо, Ріміні, Фано, Чезену, Дженоа та міланський Інтер.

В якості гравця виступав за Мілан, Верону, Удінезе, Катандзаро, СПАЛ і Вербанію. У складі Мілана, де Баньолі починав свою ігрову кар'єру, став чемпіоном Італії 1957 року. В 2017 році Баньолі включили до Залу слави італійського футболу.

Нагадаємо, у червні помер іменитий італійський форвард Ігор Протті.