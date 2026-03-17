Визначено нову дату чвертьфіналу Кубку України між Черніговом та Фенікс-Маріуполем

Українська асоціація футболу визначила нову дату матчу 1/4 фіналу Кубку України між ФК Чернігів та Феніксом-Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Зустріч мала відбутися сьогодні, 17 березня. Однак через повітряну тривогу її неодноразово відкладали, а згодом її вирішили перенести.

Нова дата – середа, 18 березня. Поєдинок розпочнеться о 11:00 за київським часом.

Це буде шосте офіційне очне протистояння в історії між командами. Перевагу має Фенікс-Маріуполь, який перемагав тричі, а ще по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу Чернігова.

Нагадаємо, що раніше визначилися вже всі інші півфіналісти Кубку України. Ними стали київське Динамо, чернівецька Буковина та харківський Металіст 1925, які здолали Інгулець, ЛНЗ і Локомотив відповідно.