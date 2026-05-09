Чернігів та Чорноморець розділили очки у 27 турі Першої ліги України

Володимир Слюсарь — 9 травня 2026, 14:00
9 травня відбувся матч 27 туру Першої ліги України, де Чернігів розписав мирову з одеським Чорноморцем з рахунком 2:2.

Господарі вийшли вперед на початку зустрічі завдяки голу Романченка, проте ще до перерви Хома відновив рівновагу.

Другий тайм розпочався з надшвидкого гола Безбородька, який знову вивів "сіверян" уперед, але втримати переможний рахунок чернігівцям не вдалося — на 75-й хвилині Єрмаков врятував для одеситів нічию.

Чемпіонат України – Перша ліга
27 тур, 9 травня

Чернігів – Чорноморець 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Романченко, 1:1 – 31 Хома, 2:1 – 46 Безбородько, 2:2 – 75 Єрмаков

Напередодні Буковина на виїзді обіграла Поділля та достроково стала чемпіоном Першої ліги.

