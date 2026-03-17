Через дії країни-терориста: матч Кубку України Чернігів – Фенікс-Маріуполь перенесли

Матч 1/4 фіналу Кубку України між Черніговом та Фенікс-Маріуполем перенесли через тривалу повітряну тривогу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зустріч мала розпочатися о 12:00 за київським часом. Через повітряну тривогу гру неодноразово відкладали, а згодом її вирішили перенести на іншу дату.

"Матч перенесено. Через дії країни-терориста сьогоднішнє футбольне свято не відбулося", – йдеться в повідомленні клубу.

Нова дата поєдинку буде повідомлена згодом.

Це мало буде шосте офіційне очне протистояння в історії між командами. Перевагу має Фенікс-Маріуполь, який перемагав тричі, а ще по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу Чернігова.

Нагадаємо, що раніше визначилися вже всі інші півфіналісти Кубку України. Ними стали київське Динамо, чернівецька Буковина та харківський Металіст 1925, які здолали Інгулець, ЛНЗ і Локомотив відповідно.