Прем’єрка Свириденко зустрілася з гравцями Чернігова

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з гравцями і тренерським штабом Чернігова.

Про це повідомив офіційний сайт клубу Першої ліги.

Зустріч відбулася під час візиту Свириденко до рідного міста. Прем'єр-міністерка привітала команду з історичним досягненням – виходом у фінал Кубку України. Керівниця уряду повідомила, що планує підтримати ФК Чернігів у фінальному матчі проти Динамо Київ, який відбудеться 20 травня у Львові.

Клуб привітав уродженку Чернігова та подарував пам'ятну футболку із символічним номером 12.

Прем'єр-міністерка також ознайомилася з інфраструктурою клубу, роботою академії, відвідала стадіон "Чернігів-Арена" та тренування юних футболістів дитячої школи.

Нагадаємо, що 22 квітня Чернігів сенсаційно переміг Металіст 1925 у серії пенальті (0:0, 6:5) та вперше в історії клубу вийшов у фінал Кубку України.