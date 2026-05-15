Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Кубку України між Динамо та Черніговом

Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Кубку України з футболу, у якому між собою трофей розіграють Динамо Київ та Чернігів.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Головним арбітром поєдинку буде Олександр Шандор, на лініях якому допомагатимуть Віктор Нижник та Станіслав Марулін.

Четвертий арбітр – Олександр Афанасьєв, а за VAR відповідатимуть Володимир Новохатній та Ігор Панчишин.

Вирішальний поєдинок заплановано на 20 травня на "Арені Львів". Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфіналі Чернігів встояв у меншості та сенсаційно переграв Металіст 1925 по пенальті. Натомість Динамо розгромило чернівецьку Буковину.