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Ювентус розглядає трансфер форвардів збірних Іспанії та США

Софія Кулай — 14 липня 2026, 11:36
Ювентус розглядає трансфер форвардів збірних Іспанії та США
Мікель Оярсабаль
Getty Images

Туринський Ювентус проявляє інтерес до двох нападників, які вже запалили на чемпіонаті світу-2026 з футболу – іспанця Мікеля Оярсабаля та американця Фоларіна Балогуна.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

Ці варіанти є альтернативними у випадку зірвання пріоритетного трансфер форварда ПСЖ Рандаля Коло-Муані. Перехід може не відбутися через високі фінансові забаганки парижан, які хочуть виручити за трансфер свого нападника близько 50 мільйонів євро.

Тоді як керівництво "старої синьйори" не налаштоване на розкидатися такою сумою. Туринці чекатимуть, допоки ПСЖ знизить ціну на 27-річного футболіста.

Якщо це не станеться, то Ювентус перемкнеться на боротьбу за Оярсабаля чи Балогуна.

Відзначимо, що обидва гравці мають чинні контракти із своїми клубами до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Оярсабаля, який виступає за іспанський Реал Сосьєдад, у 25 мільйонів євро, тоді як форвард французького Монако вартує 40 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб зацікавився воротарем англійської Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінесом.

ПСЖ Ювентус Коло-Муані Фоларiн Балогун Мікель Оярсабаль

Мікель Оярсабаль

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