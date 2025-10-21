Без конкурентів: США разом з трьома країнами претендують на проведення чемпіонату світу-2031

США, Мексика, Ямайка та Коста-Рика претендують на проведення жіночого чемпіонату світу з футболу 2031 року.

Про це повідомляє ESPN.

Квартет цих країн подав об'єднану заявку на те, щоб стати господарями жіночого мундіалю у 2031 році. Варто зазначити, що ФІФА не отримала інших заявок.

У зв'язку із цим очікується, що 30 квітня 2026 року під час засідання Конгресу Федерація ратифікує рішення про проведення ЧС-2031 у США, Мексиці, Ямайці та Коста-Риці.

Жіночий чемпіонат світу 2031 року стане першим, в якому візьмуть участь 48 команд. У травні цього року Рада ФІФА одноголосно схвалила рішення про розширення турніру з 32 команд.

Для США цей ЧС стане вже третім, який вони прийматимуть. Раніше на території Сполучених Штатів проводилися турніри 1999 та 2003 року. Понад 30 міст США висловили зацікавленість у проведенні матчів турніру .Рішення щодо стадіонів, ймовірно, буде ухвалене не раніше 2027 року.

Нагадаємо, що США разом із Мексикою та Канадою прийматимуть чоловічий чемпіонат світу з футболу 2026 року, на який сподівається потрапити збірна України.

Після чотирьох турів групового етапу відбору "синьо-жовті" посідають друге місце, яке дозволить їм зіграти у плейоф за право вийти на мундіаль. Команда Сергія Реброва закріпилася на другому рядку групи D після перемог над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).