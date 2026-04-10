Жодного представника України: ФІФА затвердила список арбітрів на ЧС-2026

ФІФА офіційно затвердила список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Загалом на світовій першості працюватимуть 170 представників футбольної Феміди. До списку потрапили 52 головні арбітри, 88 асистентів і 30 відеоарбітрів, які представляють усі шість конфедерацій та 50 асоціацій-членів, що є найповнішим складом в історії чемпіонатів світу.

Зазначимо, що до переліку не потрапив жоден представник суддівського корпусу України. Відбір здійснювався на основі принципу ФІФА "якість понад усе". При цьому враховувалася стабільність виступів кандидатів на турнірах ФІФА, а також на міжнародних та внутрішніх змаганнях протягом останніх років.

Голова Комітету суддів ФІФА П'єрлуїджі Колліна дав оцінку відібраним арбітрам.

"Обрані судді є найкращими у світі. Вони відвідували семінари та обслуговували турніри ФІФА. Арбітри отримували й надалі отримуватимуть всебічну підтримку фітнес-тренерів і медичного персоналу ФІФА, включаючи фізіотерапевтів та спеціаліста з психічного здоров'я", – сказав Колліна.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії чемпіонатів світу вболівальники зможуть бачити гру з перспективи арбітра на полі завдяки новим технологіям.