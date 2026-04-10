Знаменитий французький клуб отримав трансферний бан

ФІФА покарала французький Бордо, заборонивши проводити трансфери протягом трьох трансферних вікон.

Про це повідомив журналіст Diario AS Андрес Онрубія Рамос.

За інформацією джерела, французький клуб отримав санкції після позову від хіхонського Спортингу, який вимагає 1,5 мільйона євро за трансфер Педро Діаса у 2023 році.

Клуб підтвердив отримання позову та збирається оскаржувати його в судових інстанціях.

Нагадаємо, у 2024 році Бордо було визнано банкрутом через величезні борги. Легендарний французький клуб, за який свого часу виступав Зінедін Зідан, втратив професійний статус та понизився до четвертого дивізіону.

У поточному сезоні Бордо посідає друге місце в групі А Національного чемпіонату 2, який має напівпрофесійний статус.

Раніше повідомлялося, що французький суд відхилив позов Кардіффа щодо відшкодування збитків через смерть Еміліано Сали.