США – Боснія і Герцеговина: хто фаворит матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірна США гратиме проти Боснії і Герцеговини.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння вважається співгосподар Мундіалю, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1.41. Нічия – 4.85. Виграш балканців – 8.40.

Це буде третя зустріч між колективами, боснійці ще жодного разу не перемагали (нічия та 2 поразки).

Протистояння відбудеться у ніч на 2 липня на стадіоні "Лівайс Стедіум" у Санта-Кларі. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з сильнішим у протистоянні Бельгія – Сенегал.

Нагадаємо, США виграли групу D, здолавши Австралію та Парагвай і програвши Туреччині. Боснія і Герцеговина посіла 3 місце у квартеті B. У команди перемога над Катаром, нічия з Канадою та поразка Швейцарії.

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