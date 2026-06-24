Лідер збірної США розповів про травму та оцінив шанси вийти на поле проти Туреччини
Нападник італійського Мілана та збірної США Крістіан Пулішич розповів про стан свого здоров'я після травми, отриманої на тренуванні перед матчем другого туру групового етапу з Парагваєм (4:1 – на користь "зірково-смугастих") чемпіонату світу 2026-го року.
Його слова передає Reuters.
"Я почуваюся добре. Я приєднався до команди лише кілька днів тому, тож почуваюся добре, налаштований позитивно і, сподіваюся, завтра зможу взяти участь у грі".
Пулішич зазначив, що травма сталася внаслідок сильного удару по литці у передматчевому тренуванні. Він пояснив, що на початку поєдинку проти "Альбірохи" почувався добре, але потім у першому таймі проблема посилилася, й він був вимушений покинути поле.
"Я навіть точно не знаю. За кілька днів до матчу я отримав сильний удар по литці. Протягом усього першого тайму я почувався добре, а потім почав трохи відчувати біль. Думаю, адреналін, безперечно, допоміг мені протриматися".
Зазначимо, що ця розгромна перемога стала повторенням рекорду для збірної США на чемпіонатах світу. Востаннє вони вигравали на Мундіалях з різницею у три голи на ЧС-1930.
Нагадаємо, що найкращим гравцем поєдинку проти Парагваю визнали американського форварда, який відзначився дублем. Для нього це був дебют на чемпіонатах світу.
Зауважимо, що Пулішич захищав кольори "зірково-смугастих" 87 матчів, у яких відзначився 33 голами та 23 асистами. У складі національної збірної досвідчений нападник тричі ставав переможцем Ліги нації КОНКАКАФ (19/20, 22/23, 23/24).
Наступна гра для американців на цьогорічному мундіалі відбудеться проти Туреччини 26 червня. Стартовий свисток пролунає о 05:00.