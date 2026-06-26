Почеттіно може залишитися у збірній США ще на чотири роки

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно може залишитися на посаді головного тренера збірної США ще на чотири роки.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, керівництво Федерації футболу США задоволене роботою Почеттіно та пропонують йому продовжити контракт до літа 2030 рокую Переговори тривають уже кілька місяців, проте ніяких рішень не буде ухвалено до завершення чемпіонату світу 2026 року.

54-річний Почеттіно очолює збірну США з вересня 2024 року. На домашньому чемпіонаті світу американці виграли свою групу та вийшли в 1/16 фіналу попри поразку від Туреччини у заключному турі групового етапу.

Раніше Почеттіно вів переговори з Міланом, який у підсумку зупинився на кандидатурі Рубена Аморіма.