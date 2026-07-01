Бельгія – Сенегал: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Бельгії та Сенегалу.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є бельгійці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,26. Нічия – 3,37, перемога Сенегалу – 3,80.

Прохід Бельгії до наступного раунду оцінюється коефіцієнтом 1,60, сенегальців – 2,40.

Матч Бельгія – Сенегал відбудеться у середу, 1 липня, у Сіетлі на стадіоні Лумен Філд. Початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, Бельгія з 5 очками виграла групу G на ЧС-2026, а Сенегал посів 3 місце в групі І, набравши 3 бали.

Напередодні в 1/8 фіналу вийшла збірна Франції, яка розгромила Швецію 3:0.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.