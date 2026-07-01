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Бельгія – Сенегал: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Олег Дідух — 1 липня 2026, 17:14
Бельгія – Сенегал: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Бельгії та Сенегалу.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є бельгійці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,26. Нічия – 3,37, перемога Сенегалу – 3,80.

Прохід Бельгії до наступного раунду оцінюється коефіцієнтом 1,60, сенегальців – 2,40.

Матч Бельгія – Сенегал відбудеться у середу, 1 липня, у Сіетлі на стадіоні Лумен Філд. Початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, Бельгія з 5 очками виграла групу G на ЧС-2026, а Сенегал посів 3 місце в групі І, набравши 3 бали.

Напередодні в 1/8 фіналу вийшла збірна Франції, яка розгромила Швецію 3:0.

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