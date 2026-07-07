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Немає жодної по-справжньому домінуючої команди: Скалоні – про рівень конкуренції на ЧС-2026

Денис Іваненко — 7 липня 2026, 09:22
Немає жодної по-справжньому домінуючої команди: Скалоні – про рівень конкуренції на ЧС-2026
Ліонель Скалоні
Федерація футболу Аргентини

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту та висловив думку про конкуренцію за трофей.

Його слова передає ESPN.

Фахівець заявив, що на цьому турнірі практично немає легких поєдинків. Також він оцінив загальний рівень Мундіалю.

"Єгипет – хороший суперник. Це дуже сильна команда. У них є досвідчені футболісти і тренер, який працює з ними вже тривалий час. Цей чемпіонат світу складається важко для всіх. Немає жодної по-справжньому домінуючої команди. Франція виглядає сильно, але їй було непросто проти Парагваю. В Іспанії також є труднощі.

Жодна команда не змогла зберегти ту форму, яку демонструвала до початку Мундіалю. Суперники грають добре, а умови відрізняються від тих, що ми бачили раніше. Футболісти, які провели багато матчів, це відчувають. Ми показуємо прийнятний рівень. Ми виграли всі чотири гри та можемо бути задоволені. Але нам ще є над чим працювати", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що матч Аргентина – Єгипет відбудеться 7 липня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру "альбіселесте" в додатковий час пройшли Кабо-Верде. "Фараони" в серії пенальті здолали Австралію.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє зі Швейцарією або Колумбією.

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