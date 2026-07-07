Сформувалися три пари чвертьфіналістів чемпіонату світу 2026

На чемпіонаті світу 2026 з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці, визначилися вже три пари чвертьфіналістів.

Після перемоги Бельгії над США (4:1) сформувалася ще одна пара 1/4 фіналу – бельгійці зіграють проти Іспанії, яка залишила за бортом турніру Портагалію.

Раніше місця у чвертьфіналі також гарантували Франція, Марокко, Норвегія та Англія.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026, які вже сформувалися:

09.07 | 23:00 | Франція – Марокко

10.07 | 22:00 | Іспанія – Бельгія

12.07 | 00:00 | Норвегія – Англія

Ще одна пара чвертьфіналістів визначаться після завершення матчів 1/8 Аргентина – Єгипет та Швейцарія – Колумбія.