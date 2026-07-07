Швейцарія – Колумбія: прогноз букмекерів на останній матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Швейцарії та Колумбії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Нестора Лоренсо, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,25. Нічия – 3,14. Виграш європейців – 3,60.

Прохід "тріколор" до наступної стадії турніру – 1,63. На те, що команда Мурата Якіна проб'ється до 1/4 фіналу – 2,30.

Протистояння відбудеться 7 липня на стадіоні "Бі-Сі Плейс" у Ванкувері. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Швейцарія пройшла Алжир, а Колумбія здолала Гану. У цих матчах майбутні суперники не пропустили жодного гола.

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