Срна – про підтримку України: ФІФА не зробила нічого

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна розкритикував ФІФА за те, що організація жодним чином не захистила права українських клубів та гравців. Водночас він відзначив УЄФА, яка багато чим допомогла Україні.

Його слова передає Marca.

" УЄФА зробила багато. Чеферін, зокрема, показав, що він любить допомагати у складних ситуаціях. З іншого боку, ФІФА не зробила нічого. Нічого! Вони повинні були захистити українські клуби та гравців за допомогою закону, а вони цього не зробили", – сказав Срна.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти ФІФА. Зокрема, він зазначив, що ФІФА ставиться до українських клубів так само як і до російських.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 "гірники" посіли третє місце в УПЛ, проте потрапили у кваліфікацію Ліги Європи, завдяки тому, що виграли Кубок України. Донецький клуб розпочне свій шлях у першому етапі кваліфікації, де зіграє з Ільвесом.

Зустріч Шахтар – Ільвес відбудеться 10 липня. Вже відома заявка "гірників" на гру. Раніше донецький клуб обрав стадіон для домашніх матчів у єврокубках.