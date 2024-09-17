"Така поведінка – це ганьба": гендиректор Шахтаря звинуватив ФІФА у подвійних стандартах

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти ФІФА щодо трансферів після початку повномасштабного вторгнення.

В інтерв'ю t-online він зазначив, що ФІФА ставиться до українських клубів так само, як і до російських.

"Відразу після старту війни ФІФА дозволила нашим гравцям залишити клуб безкоштовно. Це коштувало нам багато мільйонів євро. Іноземні гравці підписали контракти з іншими клубами, а потім продали. Це було нечесно. Але ФІФА це підтримала", – сказав Палкін.

Гендиректор Шахтаря додав, що ФІФА навіть не запросила українські клуби для обговорення можливих рішень цієї проблеми.

"Ми кілька разів намагалися зв'язатися з ФІФА, але всі двері були зачинені. Для мене це найбільша ганьба", – зазначив він.

Палкін розповів, що перед початком війни Шахтар мав кілька невиплачених платежів по трансферах.

"Це нормально платити за трансфери частинам. Коли почалася війна, ми маємо заплатити 40 млн євро. Клуби, яким ми заплатимо ці гроші, звернулися до ФІФА. Потім через посередників ФІФА нам повідомила, що ми маємо повернути ці гроші, інакше нашу ліцензію на міжнародні турніри буде відкликано.

Я відповів: "Як я маю заплатити, якщо ви дозволили нашим гравцям піти безкоштовно?". Але рішення залишилося незмінним. Вони ставляться до нас так само, як і до російських клубів. Однак ми були атаковані Росією", – згадує гендиректор "гірників".

До цього дня, за словами Палкіна, ніхто з ФІФА не зателефонувала Шахтарю та не підтримав клуб.

"Жодного разу. Поведінка ФІФА – це ганьба", – підкреслив генеральний директор Шахтаря.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про те, як клуб веде трансферну політику після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, розповів про продаж вінгера Михайла Мудрика в Челсі.