Шахтар назвав заявку на матч проти Ільвеса у кваліфікації Ліги Європи
Новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран визначився із заявкою на перший матч першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Суперником "гірників" буде фінський Ільвес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Воротарі: 23. Кирило Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай*
Захисники: 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолеішвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 65. Микола Огарков*, 74. Мар’ян Фарина
Півзахисники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Кевін, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 38. Педріньйо, 39. Невертон
Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 19. Кауан Еліас
*Гравці, заявлені за списком В
Нагадаємо, зустріч Шахтар – Ільвес відбудеться 10 липня. Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках.
Напередодні півзахисник Дмитро Криськів та захисник Дієго Арройо отримали ушкодження під час тренувального збору Шахтаря.