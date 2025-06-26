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Шахтар обрав стадіон для першої гри у єврокубках

Олександр Булава — 26 червня 2025, 22:33
Шахтар обрав стадіон для першої гри у єврокубках
ФК Шахтар

Донецький Шахтар визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Гірники" зіграють номінально домашній матч проти Ільвеса у Любляні (Словенія). Гра відбудеться 10 липня на стадіоні "Стожиці". Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Вже розпочався продаж квитків на цей поєдинок, вартість яких стартує від 12 євро для дорослих, та 7 євро для дітей віком 4-14 років.

Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України. У фіналі "гірники" виявилися сильнішими за Динамо Київ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може проводити матчі єврокубків на двох різних стадіонах.

Ліга Європи Шахтар Донецьк

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