Шахтар обрав стадіон для першої гри у єврокубках

Донецький Шахтар визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Гірники" зіграють номінально домашній матч проти Ільвеса у Любляні (Словенія). Гра відбудеться 10 липня на стадіоні "Стожиці". Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Вже розпочався продаж квитків на цей поєдинок, вартість яких стартує від 12 євро для дорослих, та 7 євро для дітей віком 4-14 років.

Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України. У фіналі "гірники" виявилися сильнішими за Динамо Київ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може проводити матчі єврокубків на двох різних стадіонах.