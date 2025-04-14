Ексгравець Барселони може замінити Пушича на посаді головного тренера Шахтаря

Донецький Шахтар зацікавлений у запрошенні на посаду головного тренера команди наставника турецького Еюпспора Арду Турана.

Про це повідомляє Marca.

Успіхи 38-річного Турана на чолі Еюпспора привернули увагу не тільки Шахтаря, але й інші європейські клуби.

Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, йде на четвертому місці Суперліги після 30 зіграних матчів, що гарантує виступ у єврокубках.

В Україні на нього чекають з розпростертими обіймами, оскільки кілька тижнів тому сказали, що це велика мрія для їхньої лавки.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. В якості гравця Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда посідає лише третє місце в УПЛ, набравши 50 очок у 23 поєдинках.