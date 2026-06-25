ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу

ФІФА ухвалила рішення допустити до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 із футболу представників усіх членів своєї організації.

Про це повідомляє AFFA.

Новий турнір відбудеться із 22 по 31 жовтня. Його прийматиме Азербайджан.

"Рада ФІФА схвалила проведення турніру для юнаків і дівчат у віковій категорії до 15 років. Бюро ради ухвалило рішення провести чемпіонат світу та фестиваль ФІФА серед гравців до 15 років 2026 року в Азербайджані. У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА. Другий турнір, запланований на 2027 рік, проходитиме виключно серед дівочих команд. Починаючи із 2028 року ФІФА запрошуватиме всі асоціації-члени до участі в двох окремих змаганнях – серед команд юнаків і дівчат до 15 років відповідно", – йдеться у заяві.

У повідомленні немає згадки про Росію окремо. Проте, як повідомляє агентство DPA, формулювання про участь усіх членів ФІФА також стосується і цієї країни.

Це буде перший міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна. Вона була відсторонена від усіх змагань з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в епіцентрі скандалу. Він підписав прапор Росії під час матчу чемпіонату світу, хоча ця символіка є забороненою на турнірі.