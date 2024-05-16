Срна: Наступного року Шахтар випереджатиме Динамо щонайменше на один трофей

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає, що "гірники" зможуть випередити Динамо за кількістю титулів в Україні у наступному сезоні.

Про це ексгравець Шахтаря повідомив пресслужбі донецького клубу.

"Динамо — це принциповий суперник — завжди був і буде. І я впевнений, що ми з такою грою, з такими футболістами, таким тренерським штабом наступного року випереджатимемо Динамо щонайменше на один трофей", — сказав Срна.

Нагадаємо, Шахтар після перемоги над Ворсклою завоював 14-й Кубок України та зрівнявся з Динамо за кількістю внутрішніх трофеїв. "Гірники" здобули 38-й титул та відновили паритет за цим показником з киянами.