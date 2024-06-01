Бондаренко – божевільний гравець, але не під кожну команду: Срна розповів яким клубам підійде Артем

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає, що центральний півзахисник Артем Бондаренко підійшов би Барселоні або Баварії.

Про це він розповів у інтерв'ю для "ТаТоТаке".

" Бондаренко — божевільний футболіст, але не під кожну команду. Під яку? Барселона, Баварія. Він любить бути з м'ячем. Він робить те, що мало хто вміє. Він холоднокровний, любить бути під пресингом, коли він один.", — сказав Срна.

Нагадаємо, у минулому сезоні Бондаренко зіграв 31 матч за клуб, забив 6 м'ячів та віддав 8 гольових передач.

"Гірники", під керівництвом Маріно Пушича, перемогли Ворсклу у фіналі Кубку України та зрівнялися за кількістю трофеїв з Динамо.

Також Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над киянами в очному протистоянні.