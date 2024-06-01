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Срна розповів, чи залишиться Пушич у Шахтарі

Микола Дендак — 1 червня, 14:37
Срна розповів, чи залишиться Пушич у Шахтарі

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає, що головний тренер команди Маріно Пушич залишиться в донецькому клубі.

Про це він розповів у інтерв'ю для "ТаТоТаке".

"Офіційно в клуб щодо Пушича нічого не пройшло — є чутки, є розмови. Впевнений, що Пушич залишиться. Ми хочемо, щоб у новому сезоні він зробив усе так, як було і в цьому.
Чи сказав Пушич, що він залишається? Так. Дзвінки по ньому є, але офіційних пропозицій поки немає. Пропозиція має прийти до клубу, не до Маріно, і з компенсацією, так", — сказав Срна.

Нагадаємо, під керівництвом Пушича "гірники" перемогли Ворсклу у фіналі Кубку України та зрівнялися за кількістю трофеїв з Динамо.

Також Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над киянами в очному протистоянні.

Шахтар Дарійо Срна Маріно Пушич

Дарійо Срна

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