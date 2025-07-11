Вінгер Шахтаря – про другий матч з Ільвесом: Сподіваюсь забити два-три м'ячі

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Аліссон Сантана поділився емоціями після розгромної перемоги над Ільвесом у матчі кваліфікації Ліги Європи.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Вважаю, це було насправді органічно, адже ми чітко дотримувалися вказівок та напрацювань, які запропонував Містер. Звісно, цілковито віддавалися грі, а наше бажання перемагати просто зашкалювало. Зараз, на мій погляд, найважливіше – зберегти цей темп і втримати його протягом усього сезону", – розповів Аліссон.

Також вінгер поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти фінського колективу.

"Сподіваюся забити два-три м’ячі, але не хочу мати жодних очікувань. Також хотілося б доповнити взяття воріт якісним асистом", – резюмував Сантана.

Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.