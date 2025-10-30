Ювентус призначив нового головного тренера

Колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті став новим наставником туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

66-річний фахівець підписав контракт до червня 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, у договорі прописана опція продовження контракту, якщо клуб за підсумками сезону вийде у Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, попередній наставник – Ігор Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у Наполі, з яким виграв чемпіонат, Інтері, Ромі та низці інших клубів.

Також повідомлялось, що Лучано відхилив низку вигідних пропозицій заради Ювентуса.