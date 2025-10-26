Дженоа з Малиновським програла Торіно в матчі 8-го туру Серії А
Сьогодні, 26 жовтня, відбуваються матчі 8-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26.
У першому поєдинку ігрового дня Торіно приймало Дженоа. Руслан Малиновський вийшов у старті "грифонів" та відіграв 87 хвилин матчу, який завершився поразкою його команди.
Також сьогодні відбудеться ще 4 гри, зокрема, Рома Артема Довбика зустрінеться з Сассуоло, а Лаціо протистоятиме Ювентусу.
Чемпіонат Італії – Серія А
8 тур, 26 жовтня
Торіно – Дженоа 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 7 Торсбю, 1:1 – 63 Сабеллі (а.г.), 2:1 – 90 Маріпан
17:00. Верона – Кальярі
17:00. Сассуоло – Рома
20:00. Фіорентина – Болонья
22:45. Лаціо – Ювентус
Нагадаємо, в попередніх матчах 8-го туру Серії А Наполі переграв Інтер, а Мілан вдома не зумів обіграти Пізу – нічия 2:2.