Раванеллі закликав Ювентус не підписувати Левандовского
Колишній нападник Ювентуса Фабріціо Раванеллі висловив переконання, що туринському клубу слід відмовитися від запрошення Роберта Левандовского на користь молодших та перспективніших виконавців.
Про це він розповів в інтерв'ю для Gazzetta dello Sport.
На думку легенди клубу, підписання 38-річного поляка, який влітку стане вільним агентом, буде помилковим сигналом для вболівальників та стратегії розвитку команди. Раванеллі зазначив, що попри статус зірки, Левандовский не відповідає потребі Ювентуса у гравцях із тривалим професійним майбутнім. Замість ветерана Барселони він рекомендує розглянути кандидатуру Габріеля Жезуса з лондонського Арсеналу.
"Вони зробили б крок назад, підписавши Левандовского. Не тому, що він поганий форвард. Він зірка і великий чемпіон, ми всі це знаємо. Але Ювентусу потрібні гравці з блискучим майбутнім попереду, які хочуть розвиватися в Ювентусі, з "ДНК Ювентуса". Я думаю, що клуб повинен шукати інші варіанти атаки, а не 38-річного Левандовского", – сказав він.
Експерт вважає, що Ювентус має труднощі з реалізацією моментів, оскільки команді бракує стабільного бомбардира. Наразі найкращим снайпером туринців є Кенан Йилдіз з 11 голами, за яким ідуть Вестон Маккенні та Джонатан Девід. Фабріціо Раванеллі підкреслив, що навіть у разі продовження контракту з Душаном Влаховичем, клуб зобов'язаний шукати ще одного нападника високого рівня.
Окрім Габріеля Жезуса, колишній гравець збірної Італії виділив Віктора Осімена як пріоритетну ціль, хоча й визнав складність такого трансферу. Також Раванеллі відзначив італійця Мойзе Кіна, назвавши його одним із найталановитіших молодих нападників країни, якому для успіху в Турині заважають лише часті пошкодження.
Нагадаємо, що Ювентус у 34 турі зіграв по нулях із Міланом. Наразі команда посідає 4 місце в Серії А.
Також Ювентус приглядається до центрального захисника з Лаціо.