Спаллетті підписав контракт з Ювентусом – інсайдер
Колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті стане новим наставником туринського Ювентуса.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони завершили переговори, за підсумками яких 66-річний фахівець підписав контракт до завершення поточного сезону – до червня 2026 року.
Також в контракті прописана опція продовження, якщо клуб вийде у Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, Ігор Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.
Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у Наполі, з яким виграв чемпіонат, Інтері, Ромі та низці інших клубів.
Також повідомлялось, що Лучано відхилив низку вигідних пропозицій заради Ювентуса.