Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спаллетті підписав контракт з Ювентусом – інсайдер

Олександр Булава — 29 жовтня 2025, 22:25
Спаллетті підписав контракт з Ювентусом – інсайдер
Лучано Спаллетті
УЄФА

Колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті стане новим наставником туринського Ювентуса.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони завершили переговори, за підсумками яких 66-річний фахівець підписав контракт до завершення поточного сезону – до червня 2026 року.

Також в контракті прописана опція продовження, якщо клуб вийде у Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Ігор Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у Наполі, з яким виграв чемпіонат, Інтері, Ромі та низці інших клубів.

Також повідомлялось, що Лучано відхилив низку вигідних пропозицій заради Ювентуса.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Лучано Спаллетті

Лучано Спаллетті

Спаллетті погодився очолити Ювентус – Романо
Ювентус веде переговори з екс-тренером збірної Італії
Чекав на Ювентус? Спаллетті відхилив ряд вигідних пропозицій
Визначились претенденти на пост головного тренера Ювентуса
Аль-Садд зробив пропозицію екснаставнику збірної Італії

Останні новини