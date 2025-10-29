Спаллетті підписав контракт з Ювентусом – інсайдер

Колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті стане новим наставником туринського Ювентуса.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони завершили переговори, за підсумками яких 66-річний фахівець підписав контракт до завершення поточного сезону – до червня 2026 року.

Також в контракті прописана опція продовження, якщо клуб вийде у Лігу чемпіонів.

🚨🤍🖤 All documents have been approved: Luciano Spalletti signs in as Juventus manager until June 2026, to be extended if qualify to UCL 2026/27.

Нагадаємо, Ігор Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у Наполі, з яким виграв чемпіонат, Інтері, Ромі та низці інших клубів.

Також повідомлялось, що Лучано відхилив низку вигідних пропозицій заради Ювентуса.