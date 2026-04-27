Ювентус зацікавлений у трансфері голкіпера Ліверпуля

Ювентус зацікавлений у підписанні голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринський клуб уже надіслав пропозицію гравцю та його агентам щодо потенційного довгострокового контракту. Йдеться про угоду за схемою "2+1" (два роки плюс опція продовження) або навіть про повноцінний трирічний контракт.

Аліссона приваблює можливість повернутися до Італії та розпочати новий етап кар'єри після чудового періоду в Ромі декілька років тому, особливо з огляду на те, що нині в Ювентусі працює Лучано Спаллетті.

Проте бразилець не хоче йти на конфлікт з Ліверпулем. Тепер усе залежить від рішення мерсисайдців. До кінця сезону клуб має визначитися: чи залишати воротаря, чи продавати, на яких умовах і яку суму може запропонувати Ювентус.

У поточному сезоні голкіпер зіграв у 34 матчах та 13 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на трансфер голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа.