Чекав на Ювентус? Спаллетті відхилив ряд вигідних пропозицій
Лучано Спаллетті
УЄФА
Відомий італійський тренер Лучано Спаллетті за останні декілька тижнів відхилив ряд вигідних із фінансової точки зору пропозицій від закордонних клубів.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, на Спаллетті з пропозиціями виходили турецький Фенербахче та два клуби із Саудівської Аравії – Аль-Іттіхад і Аль-Садд. Проте тренер ці пропозиції відхилив, він чекав на запрошення від клубів із Серії А та АПЛ.
Схоже, стратегія Спаллетті спрацювала: на нього з пропозицією вийшов туринський Ювентус, який сьогодні звільнив Ігоря Тудора. Останнім місцем роботи 66-річного фахівця була збірна Італії, яку він тренував у 2023 – 2025 роках. На Євро-2024 команда вилетіла в 1/8 фіналу від збірної Швейцарії.