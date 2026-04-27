Модричу знадобиться операція після нічиї Мілан – Ювентус

Володимир Слюсарь — 27 квітня 2026, 18:05
Лука Модрич
ФК Мілан

Півзахисник італійського Мілана Лука Модрич потребує оперативного втручання після отриманої травми обличчя у матчі 34-го туру Серії А проти туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Football Italia.

Матч завершилася з рахунком 0:0, проте для хорватського футболіста він закінчився достроково через жорстке зіткнення.

За інформацією Sky Sport Italia, медичне обстеження, проведене у понеділок, підтвердило у 40-річного футболіста перелом лівої виличної кістки. Травма стала наслідком повітряної боротьби за м'яч із півзахисником Ювентуса Мануелем Локателлі у другому таймі. Найближчим часом Модричу проведуть хірургічну операцію.

Наразі лікарі та тренерський штаб Мілану не дають прогнозів щодо термінів відновлення гравця та його участі в чотирьох заключних турах чемпіонату Італії. До кінця сезону на команду чекають протистояння з Сассуоло, Аталантою, Дженоа та Кальярі. Втрата Модрича є суттєвою для команди, оскільки, попри свій вік, він став ключовим виконавцем у поточному розіграші, взявши участь у всіх 34 матчах ліги, у 32 з яких виходив на поле у стартовому складі.

Майбутнє хорватського півзахисника в клубі також залишається предметом обговорення. Лука Модрич перебуває на останніх місяцях дії свого однорічного контракту, підписаного на початку сезону 2025/26. Угода передбачає можливість автоматичного продовження ще на 12 місяців, проте офіційного рішення щодо активації цієї опції сторони поки не оприлюднили. Попри травму, Модрич був визнаний найкращим гравцем своєї команди у недільному дербі.

Нагадаємо, що у неділю, 26 квітня, продовжувався 34-й тур Серії А сезону-2025/26.

Також раніше повідомлялося, що Модрич продовжить контракт із Міланом лише за трьох умов.

Мілан Операція Ювентус Лука Модрич

Мілан

Мілан та Ювентус назвали стартові склади на матч 34 туру Серії А
Мілан – Ювентус: прогноз букмекерів на матч 34 туру Серії А
Мілан – Ювентус. Де та коли дивитися матч 34 туру Серії А
Переговори Мілана щодо нового контракту з лідером команди зайшли в глухий кут
Зірка Мілана заперечує причетність до скандалу з ескорт-послугами

