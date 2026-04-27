Модричу знадобиться операція після нічиї Мілан – Ювентус
Півзахисник італійського Мілана Лука Модрич потребує оперативного втручання після отриманої травми обличчя у матчі 34-го туру Серії А проти туринського Ювентуса.
Про це повідомляє Football Italia.
Матч завершилася з рахунком 0:0, проте для хорватського футболіста він закінчився достроково через жорстке зіткнення.
За інформацією Sky Sport Italia, медичне обстеження, проведене у понеділок, підтвердило у 40-річного футболіста перелом лівої виличної кістки. Травма стала наслідком повітряної боротьби за м'яч із півзахисником Ювентуса Мануелем Локателлі у другому таймі. Найближчим часом Модричу проведуть хірургічну операцію.
Наразі лікарі та тренерський штаб Мілану не дають прогнозів щодо термінів відновлення гравця та його участі в чотирьох заключних турах чемпіонату Італії. До кінця сезону на команду чекають протистояння з Сассуоло, Аталантою, Дженоа та Кальярі. Втрата Модрича є суттєвою для команди, оскільки, попри свій вік, він став ключовим виконавцем у поточному розіграші, взявши участь у всіх 34 матчах ліги, у 32 з яких виходив на поле у стартовому складі.
Майбутнє хорватського півзахисника в клубі також залишається предметом обговорення. Лука Модрич перебуває на останніх місяцях дії свого однорічного контракту, підписаного на початку сезону 2025/26. Угода передбачає можливість автоматичного продовження ще на 12 місяців, проте офіційного рішення щодо активації цієї опції сторони поки не оприлюднили. Попри травму, Модрич був визнаний найкращим гравцем своєї команди у недільному дербі.
Нагадаємо, що у неділю, 26 квітня, продовжувався 34-й тур Серії А сезону-2025/26.
