Мілан та Ювентус назвали стартові склади на матч 34 туру Серії А

У неділю, 26 квітня, на "Сан-Сіро" відбудеться матч 34 туру італійської Серії А, в якому Мілан прийматиме туринський Ювентус.

Команди оголосили стартові склади на протистояння.

Мілан: Меньян, Габбія, Томорі, Бартезагі, Павлович, Рабіо, Фофана, Модрич, Пулішич, Леау, Салемакерс

Your Rossoneri XI to take on Juventus 💪



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/HcVEXixbtO — AC Milan (@acmilan) April 26, 2026

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулю, Бремер, Келлі, Камб'ясо, Локателлі, Маккенні, Тюрам, Консейсао, Девід, Бога

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 21:45 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Ювентус, звитяга якого оцінюється коефіцієнтом 2,52. На успіх Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2,97, на нічию – 3,15.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок. Натомість Ювентус із 63 балами йде четвертим у чемпіонаті.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати португальського хавбека Бернарду Сілву, який влітку залишить Манчестер Сіті на правах вільного агента.

