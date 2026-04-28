Атлетико не активуватиме опцію викупу контракту нападника Ювентуса

Олексій Мурзак — 28 квітня 2026, 23:58
Атлетико не активуватиме опцію викупу контракту нападника Ювентуса
Ніко Гонсалес
Getty Images

Атлетико не активуватиме опцію викупу нападника Ювентуса Ніко Гонсалеса за підсумками сезону.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, Гонсалес не зможе провести необхідну кількість матчів через отриману травму, щоб пункт про його викуп автоматично набув чинності.

Тим не менш, "матрацники" спробують зберегти гравця у себе, домовившись з Ювентусом про зниження ціни на аргентинця. Наразі обидва клуби продовжують переговори.

У поточному сезоні Гонсалес провів 37 матчів за мадридську команду в усіх турнірах, забивши 5 голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "матрацники" планують запропонувати новий контракт чемпіону світу 2022 року Хуліану Альваресу. Його трансферна вартість становить 90 мільйонів євро, а поточна угода з клубом розрахована до червня 2030-го року (за даними Transfemarkt).

