Спаллетті розповів, чи вплине невихід Ювентуса у Лігу чемпіонів на його майбутнє у Турині

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті висловився про останній поєдинок проти Торіно (нічия 2:2) та невихід своєї команди до наступного розіграшу Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону-2025/26.

Його цитує Sky Sport Italia.

Наставник "старої синьйори" відзначив, що суперник дав серйозний бій, хоча його підопічні показали непогану гру. За його словами, Ювентус міг перемогти, але Торіно скористався своїми шансами.

Також італійський спеціаліст розповів, чи вплине якось невихід у ЛЧ на його майбутнє на чолі туринського колективу.

"У перерві матчу ми дізналися, що втратили шанси на вихід у Лігу чемпіонів. Так, це вплинуло на команду в другому таймі. Нам потрібно будувати конкурентоспроможний проєкт. Наші плани не змінюються від того, яку позицію ми посіли. Керівництво розраховує на мене. Ми також обговорювали наші трансферні плани", – заявив Спаллетті.

Ювентус закінчив розіграш Серії А 2025/26 на 6-му місці, набравши 69 балів у 38-ми турах. Туринці зіграють наступного сезону у Лізі Європи.

Нагадаємо, що 10 квітня 2026 року "стара синьйора" пролонгувала співпрацю зі Спаллетті до кінця червня 2028-го. Лучано очолив Ювентус наприкінці жовтня минулого року, замінивши Ігоря Тудора. Під його керівництвом туринський клуб провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких здобув 20 перемог, розписав 11 мирових та зазнав 7 поразок.