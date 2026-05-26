Ювентус намагається перехопити у Тоттенгема захисника Ліверпуля

Ювентус втрутився у боротьбу за лівого захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наприкінці червня Робертсон покине Ліверпуль на правах вільного агента. Раніше повідомлялося про те, що шотландець близький до підписання контракту з Тоттенгемом – збереження "шпорами" прописки в АПЛ прибрало головний бар'єр на шляху до цього переходу.

Проте в останній момент перехопити Робертсона у Тоттенгема намагається Ювентус. Туринський клуб запропонував захиснику контракт, тепер рішення за самим гравцем.

32-річний шотландський гравець виступав за Ліверпуль з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "мерсисайдців" 378 ігор (14 голів та 69 асистів), а також завоював 9 трофеїв.