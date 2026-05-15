Ювентус націлився на талановитого захисника збірної Італії

Олег Дідух — 15 травня 2026, 17:31
Джорджо Скальвіні
Талановитий центральний захисник Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє TuttoSport.

За їхньою інформацією, підписання Скальвіні – особиста просьба головного тренера Ювентуса Лучано Спаллетті. Очікується, що Аталанта вимагатиме за 22-річного гравця близько 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунок Скальвіні 3 голи та 1 асист у 28 матчах за Аталанту в усіх турнірах. Контракт захисника з клубом із Бергамо розрахований до літа 2028 року. На рахунку Скальвіні 8 матчів за збірну Італії.

Також у сфері інтересів Ювентуса присутній фланговий захисник Брентфорда Майкл Кайоде.

Минулого літа повідомлялося про інтерес до Скальвіні з боку Челсі.

