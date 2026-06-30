Гол Голанда вивів Норвегію в 1/8 фіналу: огляд матчу з Кот-д'Івуаром на ЧС-2026

Збірна Норвегії здобула перемогу над Кот-д'Івуаром у 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу-2026.



Огляд матчу

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Рахунок на 39-й хвилині відкрив норвежець Антоніо Нуса, поціливши у дев'ятку. На 60-й хвилині Амад Діалло зрівняв рахунок після ефектного сольного проходу. Проте на 86-й хвилині Ерлінг Голанд у дотик замкнув простріл Патріка Берга, принісши Норвегії перемогу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

30 червня

Кот-д'Івуар – Норвегія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Нуса, 1:1 – 74 Діалло, 1:2 – 86 Голанд

Ця перемога стала для Норвегії першою в історії на стадії плейоф чемпіонату світу. До цього найкращим результатом команди були виходи до 1/8 фіналу на мундіалях 1938 та 1998 років, однак обидва рази норвежці завершували боротьбу вже в першому матчі на вибування.

Наступний матч збірна Норвегії зіграє проти Бразилії у неділю, 5 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що капітан норвежці Мартін Едегор повторив унікальне досягнення Бєланова та Баллака на ЧС-2026.