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Гол Голанда вивів Норвегію в 1/8 фіналу: огляд матчу з Кот-д'Івуаром на ЧС-2026

Олександр Булава — 30 червня 2026, 22:57
Гол Голанда вивів Норвегію в 1/8 фіналу: огляд матчу з Кот-д'Івуаром на ЧС-2026
Ерлінг Голанд
Getty Images

Збірна Норвегії здобула перемогу над Кот-д'Івуаром у 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу-2026.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Рахунок на 39-й хвилині відкрив норвежець Антоніо Нуса, поціливши у дев'ятку. На 60-й хвилині Амад Діалло зрівняв рахунок після ефектного сольного проходу. Проте на 86-й хвилині Ерлінг Голанд у дотик замкнув простріл Патріка Берга, принісши Норвегії перемогу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
30 червня

Кот-д'Івуар – Норвегія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Нуса, 1:1 – 74 Діалло, 1:2 – 86 Голанд

Ця перемога стала для Норвегії першою в історії на стадії плейоф чемпіонату світу. До цього найкращим результатом команди були виходи до 1/8 фіналу на мундіалях 1938 та 1998 років, однак обидва рази норвежці завершували боротьбу вже в першому матчі на вибування.

Наступний матч збірна Норвегії зіграє проти Бразилії у неділю, 5 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що капітан норвежці Мартін Едегор повторив унікальне досягнення Бєланова та Баллака на ЧС-2026.

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