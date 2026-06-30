Франція та Швеція назвали стартові склади на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Тренери збірних Франції та Швеції визначилися зі стартовими складами на гру 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Протистояння відбудеться 1 липня на "Мет-Лайф Стедіум" в Нью-Джерсі.

Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба, Чуамені, Рабйо, Дембеле, Мбаппе, Олісе, Баркола.

Швеція: Відель-Сеттерстрем, Лаґербільке, Ліндельоф, Ґудмундссон, Свенссон, Струд, Берґваль, Аярі, Ісак, Еланґа, Дьокереш.

Початок зустрічі запланований опівночі за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, з якою можна ознайомитися за посиланням.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,34. Нічия – 6,40. Виграш шведів – 9,74.

Прохід французів до наступної стадії турніру – 1,15. На те, що підопічні Грема Поттера проб'ються до 1/8 фіналу – 5,75.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм. Він пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.

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