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Збірна Словаччини — збірна України: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 18 червня, 12:30
Збірна Словаччини — збірна України: де дивитися матч Євро-2024

Збірна України зустрінеться зі Словаччиною у рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 .

Матч відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф-Арена". Початок о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Громадського, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстовий матч онлайн.

На думку бейтингового оператора Фавбет, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:

  • Перемога Словаччини — 3,7 ;
  • Нічия — 3,35 ;
  • Перемога України — 2,15.

Після першого туру континентальної першості підопічні Сергія Реброва посідають четверте місце турнірної таблиці групи E. Українці зазнали поразки від Румунії з рахунком 3:0, а Словаччина сенсаційно переграла Бельгію – 1:0.

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