Збірна Словаччини — збірна України: де дивитися матч Євро-2024
Збірна України зустрінеться зі Словаччиною у рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 .
Матч відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф-Арена". Початок о 16:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Громадського, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.
Чемпіон проведе для вас текстовий матч онлайн.
На думку бейтингового оператора Фавбет, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:
- Перемога Словаччини — 3,7 ;
- Нічия — 3,35 ;
- Перемога України — 2,15.
Після першого туру континентальної першості підопічні Сергія Реброва посідають четверте місце турнірної таблиці групи E. Українці зазнали поразки від Румунії з рахунком 3:0, а Словаччина сенсаційно переграла Бельгію – 1:0.