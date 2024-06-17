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Збірна України розташувалася на останньому місці групи E

Станіслав Лисак — 17 червня, 23:27
Збірна України розташувалася на останньому місці групи E

Збірна України з футболу посідає четверту сходинку групи E на чемпіонаті Європи-2024 після першого туру групового етапу.

Підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від Румунії з рахунком 3:0, а Словаччина сенсаційно переграла Бельгію — 1:0.

Через різницю голів українська національна команда розташувалася на останньому місці, Румунія очолює турнірну таблицю, Словаччина друга, а Бельгія третє.

У наступному турі збірна України зіграє зі Словаччиною. Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, о 16:00 за київським часом. Бельгія та Румунія проведуть поєдинок у суботу, 22 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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