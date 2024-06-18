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Гравці збірної України попросили Реброва вийти з роздягальні для розмови після поразки від Румунії

Станіслав Лисак — 18 червня, 00:55
Гравці збірної України попросили Реброва вийти з роздягальні для розмови після поразки від Румунії

Гравці збірної України з футболу попросили головного тренера Сергія Реброва вийти з роздягальні для розмови між собою після поразки від Румунії в першому матчі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє портал Goal.com. Також видання передає слова українського наставника після першої гри на континентальній першості.

"Ніхто не очікував такого результату. Ми багато володіли мʼячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. У нас буде важка гра проти Словаччини. Ми повинні сконцентруватися тут і зараз. Нам потрібно серйозно покращитись і забути про все це", — сказав Ребров.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва проведуть у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.

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