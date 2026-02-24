Українська правда
Необхідно залучати регламент: президент Оболоні відреагував на скасування матчу проти Олександрії

Денис Іваненко — 24 лютого 2026, 09:54
Необхідно залучати регламент: президент Оболоні відреагував на скасування матчу проти Олександрії
Олександр Слободян
ФК Оболонь

Матч 17 туру Української Прем'єр-ліги Олександрія – Оболонь не відбувся через незадовільний стан поля, на що відреагував Олександр Слободян.

Його слова цитує Український футбол.

Президент "пивоварів" прокоментував скасування поєдинку. Він розповів, яким буде справедливе рішення щодо цієї ситуації.

"Оболонь готувалась до цієї гри та готова була грати в Олександрії. Ще наприкінці січня пан Різниченко цікавився в офіційного представника Олександрії, чи зможуть вони підготувати поле до гри. Нас запевнили, що зможуть.

Наша команда приїхала на гру, а поле більше подібне на ковзанку. Логічно, що головний суддя скасував матч разом із офіційним представником ліги. З нашої точки зору, в подібних ситуаціях необхідно залучати регламент змагань, і в цьому полягатиме справедливість", – сказав Слободян.

Він зауважив, що можна було попередити про проблеми завчасно. На думку Слободяна, треба зробити суворішим правила допуску стадіонів до змагань, щоб не виникало подібних ситуацій.

"Думаю, що ще пару днів тому можна було наш клуб попередити про неготовність поля та знайти інше рішення. Дивно те, що Олександрія належить до клубів, що мають свої стадіони, солідний бюджет, купує іноземців... Особисто я вважаю, що футбольні арени допускаються до змагань зі значними недоліками, а потім виникають подібні колізії", – підсумував президент Оболоні.

Зазначимо, що раніше виконавчий директор Олександрії відреагував на скасування матчу проти "пивоварів". Він вважає цю ситуацію форс-мажором.

Наразі невідомо, яке рішення буде прийнято щодо скасованої зустрічі. Після отримання всіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд КДК УАФ, де визначатимуть переносити гру чи присудити "містянам" технічну поразку.

