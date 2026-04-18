Антоненко: Ми втратили два очки у грі з Полтавою

Головний тренер столичної Оболоні Олександр Антоненко оцінив нічию із СК Полтавою у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

"Якщо брати загалом, напевне, потрібно привітати команду-суперника із заліковим балом. Ми ж, на жаль, втратили два очки – це треба визнати", – сказав він.

Оболонь створила достатньо нагод біля воріт суперника, проте команду підвела реалізація.

"Що не дозволило здобути перемогу? Реалізація моментів. У нас було достатньо нагод, але не вистачило точності у завершальній стадії. Це ключовий фактор.

Ми кожну гру граємо на перемогу. На матч з Полтавою також виходили з таким настроєм. Було велике бажання виграти, але, на жаль, не вдалося", – підсумував Антоненко.