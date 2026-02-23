Виконавчий директор Олександрії відреагував на скасування матчу проти Оболоні

Виконавчий директор Олександрії Дмитро Кітаєв прокоментував скасування матчу 17 туру, в якому "містяни" мали вдома приймати Оболонь.

Про це він розповів в етері УПЛ ТБ.

Арбітр прийняв таке рішення через незадовільний стан газону, який замерз. Функціонер заявив, що клуб намагався зробити все, щоб гра відбулась і підкреслив, що вважає цю ситуацію форс-мажором.

"За останній тиждень були аномальні опади: річка виходила з берегів, потім вдарили морози – до -20, сьогодні -15. Ми прибрали сніг, але під плівкою верхній шар газону замерз. Вважаємо це форс-мажором. Поле готували, воно загалом у нормальному стані: в деяких місцях уже відтануло, в інших – ще підмерзле. Наша команда була готова грати, але рішення приймають дві сторони – суперник відмовився. Розглядали інші стадіони: "Динамо", "Львів Арена", "Верес", "Лівий берег", але всюди були проблеми або відсутня можливість провести матч. Сподіваємось, що цей поєдинок все ж відбудеться – спортивна частина має залишатися спортивною", – підсумував Кітаєв.

Зазначимо, що наразі невідомо, яке рішення буде прийнято щодо долі матчу. Після отримання всіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд КДК УАФ.

Нагадаємо, що закриватиме програму 17 туру протистояння Кудрівка – Зоря. Старт зустрічі заплановано на 15:30.