Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Виконавчий директор Олександрії відреагував на скасування матчу проти Оболоні

Денис Іваненко — 23 лютого 2026, 14:10
Виконавчий директор Олександрії відреагував на скасування матчу проти Оболоні
Дмитро Кітаєв
Скриншот

Виконавчий директор Олександрії Дмитро Кітаєв прокоментував скасування матчу 17 туру, в якому "містяни" мали вдома приймати Оболонь.

Про це він розповів в етері УПЛ ТБ.

Арбітр прийняв таке рішення через незадовільний стан газону, який замерз. Функціонер заявив, що клуб намагався зробити все, щоб гра відбулась і підкреслив, що вважає цю ситуацію форс-мажором.

"За останній тиждень були аномальні опади: річка виходила з берегів, потім вдарили морози – до -20, сьогодні -15. Ми прибрали сніг, але під плівкою верхній шар газону замерз. Вважаємо це форс-мажором. Поле готували, воно загалом у нормальному стані: в деяких місцях уже відтануло, в інших – ще підмерзле. Наша команда була готова грати, але рішення приймають дві сторони – суперник відмовився.

Розглядали інші стадіони: "Динамо", "Львів Арена", "Верес", "Лівий берег", але всюди були проблеми або відсутня можливість провести матч. Сподіваємось, що цей поєдинок все ж відбудеться – спортивна частина має залишатися спортивною", – підсумував Кітаєв.

Зазначимо, що наразі невідомо, яке рішення буде прийнято щодо долі матчу. Після отримання всіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд КДК УАФ.

Нагадаємо, що закриватиме програму 17 туру протистояння Кудрівка – Зоря. Старт зустрічі заплановано на 15:30.

Читайте також :
Кудрівка розрахувалася з боргами: трансферний бан знято перед матчем із Зорею – ТаТоТаке
Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Олександрія

Матч Олександрія – Оболонь скасовано
Олександрія підписала захисника німецького клубу
Зоря з 10 голами розгромила німецький клуб, перемоги Металіста 1925 та Олександрії: результати спарингів клубів УПЛ на зборах
Олександрія підписала африканського вінгера
Олександрія підписала африканського нападника, який викликався у дві збірні

Останні новини