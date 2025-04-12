Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував Онана за матч з Ліоном

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Пол Скоулз невдоволений грою воротаря Андре Онана у першому чвертьфіналі Ліги Європи проти Ліона (2:2).

Цитує гравця Daily Mail.

"Я вважаю, що він винен у першому голі – це була велика помилка. Так, момент був трохи складний, але він повинен був діяти краще.

Загалом результат справедливий. Ліон грав у кращий футбол і створив більше моментів, але після такого пізнього гола Юнайтед буде розчарований. У них гарна позиція перед матчем вдома, тож вони все ще повинні бути головними фаворитами, але їм потрібно покращити гру", – сказав Скоулз.