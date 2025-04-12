Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував Онана за матч з Ліоном

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 11:21
Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував Онана за матч з Ліоном
Андре Онана
Manchester Evening News

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Пол Скоулз невдоволений грою воротаря Андре Онана у першому чвертьфіналі Ліги Європи проти Ліона (2:2).

Цитує гравця Daily Mail.

"Я вважаю, що він винен у першому голі – це була велика помилка. Так, момент був трохи складний, але він повинен був діяти краще.

Загалом результат справедливий. Ліон грав у кращий футбол і створив більше моментів, але після такого пізнього гола Юнайтед буде розчарований. У них гарна позиція перед матчем вдома, тож вони все ще повинні бути головними фаворитами, але їм потрібно покращити гру", – сказав Скоулз.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед у Франції не втримав перемогу на останніх хвилинах через помилку Андре Онана. Чемпіон підготував огляд матчу.

Наставник клубу Рубен Аморін став на захист камерунського воротаря.

Ліон Манчестер Юнайтед Андре Онана Пол Скоулз

Андре Онана

Манчестер Юнайтед готує 40 млн фунтів за воротаря Парми
Ми будемо наполегливо працювати, – Аморім прокоментував помилку Онана в грі з Ліоном
Це непорозуміння: Аморім – про перепалку між Онана та Матичем
Онана підколов Матича у відповідь на різку критику
Ексгравець Манчестер Юнайтед різко наїхав на Онана

Останні новини