МЮ готовий продати колишнього одноклубника Зубкова, який чимало "напривозив" в АПЛ

Манчестер Юнайтед готовий остаточно попрощатися із камерунським голкіпером Андре Онана.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

30-річний воротар повернеться до англійського клубу після оренди у Трабзонспорі. За турецький клуб Онана провів 33 матчі, у яких пропустив 40 голів та відіграв 6 ігор на нуль.

Передсезонну підготовку досвідчений голкіпер проведе із "червоними дияволами", які не бачать його у команді Майкла Карріка.

Цікаво, що Трабзонсор не проти залишити Онану, але перемовини між клубами ніяк не просунулися. Сам Андре задоволений поверненням до МЮ, де його майбутнє ще не визначене.

Нагадаємо, що камерунець пов'язаний угодою з англійським грандом до 30 червня 2028 року. Із літа 2023-го у футболці манчестерського клубу Онана провів 102 гри (150 пропущених м'ячів та 24 "сухі" поєдинки).

Портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера у 10 мільйонів євро.

Наприкінці березня 2026 року повідомлялося, що МЮ постало перед проблемою щодо майбутнього камерунського воротаря, чия заробітна плата значно зросте у разі виходу команди до Ліги чемпіонів, куди команда пробилась за підсумками сезону АПЛ-2025/26.