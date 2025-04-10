Буде/Глімт розібрався з Лаціо у Лізі Європи
У четвер, 10 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.
У першій зустрічі ігрового дня норвезький Буде/Глімт вдома обіграв італійський Лаціо. Дубль на рахунку півзахисника Ульріка Салтнеса.
Ліга Європи
1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня
Буде/Глімт – Лаціо 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 47 Салтнес, 2:0 – 69 Салтнес
Сьогодні відбудеться ще три матчі:
22:00 Ліон – Манчестер Юнайтед
22:00 Рейнджерс – Атлетик
22:00 Тоттенгем – Айнтрахт Франкфурт
Нагадаємо, напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів.