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Буде/Глімт розібрався з Лаціо у Лізі Європи

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 21:36
Буде/Глімт розібрався з Лаціо у Лізі Європи

У четвер, 10 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

У першій зустрічі ігрового дня норвезький Буде/Глімт вдома обіграв італійський Лаціо. Дубль на рахунку півзахисника Ульріка Салтнеса.

Ліга Європи
1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня

Буде/Глімт – Лаціо 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Салтнес, 2:0 – 69 Салтнес

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

22:00 Ліон – Манчестер Юнайтед

22:00 Рейнджерс – Атлетик

22:00 Тоттенгем – Айнтрахт Франкфурт

Нагадаємо, напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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Ліга Європи-2024/25

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